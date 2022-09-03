Экс-директор Energy UK считает, что Путин довёл Европу до паники

Российский президент Владимир Путин довёл Британию и другие страны Европы до паники, ведя «экономическую и психологическую войну», считает бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

«Как страна мы паникуем, Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую это», — приводит её слова Bloomberg.

По мнению Найт, у Британии долгое время была неправильная энергетическая политика.

«Он (Путин) на самом деле очень хорошо ведёт экономическую войну, очень хорошо ведёт психологическую войну», — сказала она.

Ранее журналист Тибо Спирле в статье для Express выразил мнение, что окончательное перекрытие газа, который поступает в Европу по трубопроводу «Северный поток», может привести к истощению запасов этого топлива в ЕС к началу января 2023 года.

По мнению президента России, Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники.

Он также отметил, что попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что отмена введённых западными странами санкций в отношении России привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.