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Экс-директор Energy UK считает, что Путин довёл Европу до паники

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Российский президент Владимир Путин довёл Британию и другие страны Европы до паники, ведя «экономическую и психологическую войну», считает бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

«Как страна мы паникуем, Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую это», — приводит её слова Bloomberg.

По мнению Найт, у Британии долгое время была неправильная энергетическая политика.

«Он (Путин) на самом деле очень хорошо ведёт экономическую войну, очень хорошо ведёт психологическую войну», — сказала она.

Ранее журналист Тибо Спирле в статье для Express выразил мнение, что окончательное перекрытие газа, который поступает в Европу по трубопроводу «Северный поток», может привести к истощению запасов этого топлива в ЕС к началу января 2023 года.

По мнению президента России, Европа пренебрегла традиционной энергетикой, сделав ставку на альтернативные источники.

Он также отметил, что попытки Европы заместить российские энергоресурсы ведут к росту цен на газ.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что отмена введённых западными странами санкций в отношении России привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

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