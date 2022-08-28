Express: в ЕС опасаются «смертельного удара» России по европейской энергетике

Возможное окончательное перекрытие газа, который поступает в Европу по трубопроводу «Северный поток», приведёт к истощению запасов этого топлива в ЕС к началу января 2023 года, пишет Express.

В статье под заголовком «Включит ли Россия газ снова? В ЕС хаос, потому что Путин может нанести смертельный удар в энергетической войне» журналист Тибо Спирле приводит комментарии эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.

По мнению специалиста, у блока пока нет достаточного количества альтернативных поставщиков газа, чтобы избежать подобного сценария.

«Несмотря на свою стратегию диверсификации, ЕС по-прежнему во многом зависит от России в поддержании своих запасов газа на разумном уровне», — пишет автор.

Газопровод «Северный поток» с 31 августа приостановит работу на трое суток для проведения планового технического обслуживания на единственном действующем агрегате на станции «Портовая».

После этого, по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей, магистраль вернётся к показателю прокачки в 33 млн куб. м в сутки.