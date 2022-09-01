Еврокомиссия: 13 стран ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа
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«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», — цитирует её РИА Новости.
По словам представителя ЕК, риск перебоев с поставками «очень сильный и даже возрастает».
Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».
В компании отметили, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» остановили на трое суток для технического обслуживания.
Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что 31 августа получила на 7 млн куб. м меньше газа из России.