Еврокомиссия: 13 стран ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа

В настоящее время 13 стран — членов ЕС частично или полностью оказались отрезаны от российского газа, заявила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента.

«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», — цитирует её РИА Новости.

По словам представителя ЕК, риск перебоев с поставками «очень сильный и даже возрастает».

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

В компании отметили, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» остановили на трое суток для технического обслуживания.

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что 31 августа получила на 7 млн куб. м меньше газа из России.