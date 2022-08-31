Итальянская Eni сообщила, что получит сегодня на 7 млн кубометров меньше газа из России

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что получит сегодня на 7 млн куб. м меньше газа из России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Газпром» сообщил, что сегодня поставит около 20 млн куб. м газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 27 млн куб. м, которые осуществлялись в последние дни», — заявили в компании.

27 июля «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni, что сокращает поставки газа примерно с 34 млн до 27 млн куб. м.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.