«Газпром» уведомил Eni о сокращении поставок газа с 34 млн до 27 млн кубометров

«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni, что сокращает поставки газа примерно с 34 млн до 27 млн кубометров. Об этом сообщила итальянская компания.

«27 июля «Газпром» проинформировал, что сегодня поставит около 27 млн куб. м газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 млн куб. м, которые осуществлялись в последние дни», — сообщила пресс-служба Eni.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.