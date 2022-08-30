Обозреватель The Hill Ульман призвал Зеленского к переговорам для спасения Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией для завершения конфликта, если он намерен сохранить независимость Украины. Об этом в статье для издания The Hill пишет Харлан Ульман.

По его словам, единственным разумным исходом являются переговоры, началом которых может послужить прекращение огня на осуществимых условиях.

«Лучший способ (закончить конфликт. — RT) — это убедить Путина и Зеленского, что поиск урегулирования отвечает их собственным интересам», — пишет Ульман.

Журналист отмечает, что Путин может с этим согласиться, тогда как Зеленский точно нет.

«Зеленский должен понять, что конец конфликта является необходимым, если Украина намерена остаться независимым государством», — подчёркивает Ульман.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью газете Corriere della Sera выступил за проведение переговоров с Россией и поиск компромиссов.

По мнению зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, Зеленский не вызывает доверия у Москвы, потому что «является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов» человеком.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.

При этом он подчеркнул, что переговоры будут возможны только тогда, когда все цели спецоперации будут выполнены.