Украинский президент Владимир Зеленский не вызывает доверия у властей России, хотя он и сохраняет качества собеседника. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI рассказал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет, поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов», — сказал он.

При этом Медведев признал, что Зеленского избрали украинские граждане, поэтому тот пытается выполнять функции президента и верховного главнокомандующего.

В то же время отношение к Зеленскому сформировалось не исходя из его облика и его кинематографической деятельности, а исходя из его действий, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

«Это человек, который отказался вести нормальные полноценные переговоры с нашей стороной, а уповал только на поддержку западных стран и Соединённых Штатов Америки. Это человек, который не проводит самостоятельной политики, поскольку абсолютное большинство консультантов, с которыми он советуется, это лидеры других стран. Даже на территории, это было достаточно давно, Службы безопасности Украины два этажа заняты представителями Центрального разведывательного управления. Ну разве его можно в этом смысле рассматривать как президента, который является самостоятельной фигурой? Я думаю, что французы не потерпели бы ничего подобного», — пояснил он.

В июне 2021 года российский президент Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, подчеркнул, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление: ключевые вопросы её жизнедеятельности решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.