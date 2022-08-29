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Мэр Одессы Труханов выступил за проведение переговоров с Россией

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Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью газете Corriere della Sera выступил за проведение переговоров с Россией и поиск компромиссов.
Мэр Одессы Труханов выступил за проведение переговоров с Россией
  • РИА Новости

«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей», — сказал Труханов.

Он добавил, что хотел бы, чтобы Украина вернулась к границам 1991 года, но считает, что «это нужно делать шаг за шагом».

По его мнению, необходимо искать компромиссы и «избегать логики стенка на стенку».

При этом он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил большую автономию регионам и муниципалитетам.

Кроме того, Труханов высказался против сноса памятников Екатерине II, Александру Пушкину и Юрию Гагарину.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский не вызывает доверия у Москвы, потому что «является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов» человеком.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на дипломатическое разрешение ситуации на Украине. 

При этом он подчеркнул, что переговоры будут возможны только тогда, когда все цели спецоперации будут выполнены.

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