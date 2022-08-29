Генсек ООН Гутерреш заявил, что ядерное оружие должно уйти в историю

Мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения», — написал Гутерреш в Twitter.

Он призвал навсегда прекратить испытания ядерного оружия и превратить данный тип вооружения в достояние истории.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.