Генсек ООН Гутерреш заявил, что ядерное оружие должно уйти в историю
«Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения», — написал Гутерреш в Twitter.
Он призвал навсегда прекратить испытания ядерного оружия и превратить данный тип вооружения в достояние истории.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.
Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.