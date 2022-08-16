Посольство России: действия США могут привести к прямым столкновениям ядерных держав

Действия США, нацеленные на втягивание в гибридное противостояние с Россией, могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что обвинения США в адрес российской стороны о безответственности в ядерной сфере страшно слышать от страны, которая сбросила атомные бомбы на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.