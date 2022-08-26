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Замминистра финансов США обсудил в Индии введение потолка цен на российскую нефть

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Замминистра финансов США Адевале Адейемо, находящийся в Индии с визитом, сообщил, что обсудил с индийскими чиновниками введение потолка цен на российскую нефть. Как утверждает американский заместитель министра, Индия «проявила большой интерес» к этому предложению.
Замминистра финансов США обсудил в Индии введение потолка цен на российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Jake Wyman

Об этом сообщает NDTV.

«В нашей беседе с индийскими официальными лицами и политиками по поводу создания коалиции по ограничению цен (на российскую нефть. — RT) они проявили большой интерес, поскольку это соответствует целям Индии по снижению цен на энергоносители для потребителей», — сказал Адейемо.

Как ранее писала South China Morning Post, Индонезия может не согласиться на предложение Соединённых Штатов ограничить цены на российскую нефть.

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

По её словам, Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решения, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену та окажется ниже затрат на добычу.

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