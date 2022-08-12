SCMP: Индонезия может не согласиться на предложение США ограничить цены на нефть из России
«Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — говорится в материале.
Отмечается, что при этом объёмы импортируемой Индонезией из России нефти «незначительны».
Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.
По её словам, Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение о том, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести.