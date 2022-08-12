SCMP: Индонезия может не согласиться на предложение США ограничить цены на нефть из России

Индонезия может не согласиться на предложение Соединённых Штатов ограничить цены на российскую нефть. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

«Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет», — говорится в материале.

Отмечается, что при этом объёмы импортируемой Индонезией из России нефти «незначительны».

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

По её словам, Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение о том, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести.