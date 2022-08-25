Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева прекратить обстрелы ЗАЭС

Совет Госдумы России решительно осудил обстрелы украинскими военными крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и призвал ООН и МАГАТЭ дать принципиальную оценку преступным действиям Киева.

В заявлении Совета ГД отмечается, что критически важная инфраструктура ЗАЭС подвергается ракетно-артиллерийским ударам ВСУ. Нарушение ядерной и физической безопасности грозит масштабной катастрофой в центре Европейского континента.

«Ряд крупных аварий на АЭС, очевидным образом, ничему не научили Киев и его натовских покровителей. Русофобская идеология перевешивает принципы ядерной безопасности», — говорится в сообщении.

При этом обеспечивать защиту объектов ЗАЭС и Энергодара удаётся «только благодаря самоотверженности российских военнослужащих», тогда как западные спонсоры Киева ставят под угрозу народы своих стран.

«Совет Государственной думы, в состав которого входят в том числе руководители фракций всех представленных в Государственной думе политических партий, призывает ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, международные организации призвали потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС и других объектов, разрушение которых несёт опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинская армия за сутки семь раз атаковала район ЗАЭС из крупнокалиберных орудий.

25 августа на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории Запорожской области.

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна заявил, что Киев, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу.