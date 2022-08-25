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В Европе намерены «помочь» Боснии и Герцеговине провести выборы по международным стандартам

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Оксана Соломатина
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству опубликовал тендер на реализацию пилотного проекта по поддержке центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины. С документом ознакомился RT.
В Европе намерены «помочь» Боснии и Герцеговине провести выборы по международным стандартам
  • Legion-Media

«Общая цель пилотного проекта — обеспечить честность, прозрачность и эффективность избирательного процесса в Боснии и Герцеговине в соответствии с международными стандартами», — отмечается в документе.

В частности, в рамках контракта ЕК планирует поставлять Боснии и Герцеговине IT-оборудование, а также заниматься настройкой, монтажом и гарантийным обслуживанием.

Ранее Еврокомиссия планировала выделить €2 млн на поддержку инфоцентров в Боснии и Герцеговине.

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