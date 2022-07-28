Еврокомиссия планирует закупить оборудование для биолабораторий в Черногории
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Как отмечается в описании тендера, Еврокомиссия ищет подрядчика для осуществления поставки, транспортировки, разгрузки, установки и пусконаладки оборудования для микробиологических лабораторий на нескольких объектах в Черногории. Исполнитель должен будет также провести подготовку персонала этих учреждений и предоставить необходимые гарантии.
Специалисты ЕК намерены найти подрядчика до конца сентября. При этом контракт о поставках рассчитан на девять месяцев.
«Участник тендера должен обратить внимание на то, что данная поставка будет осуществляться параллельно с реализацией контракта по ремонту/переоборудованию объектов, а потому сроки поставки необходимо согласовать с завершением работ по переоборудованию микробиологических лабораторий», — уточняется в документе.
Ранее северокорейское информагентство ЦТАК опубликовало материал, в котором эксперты обвиняют США в «опасной биологической деятельности» в биолабораториях по всему миру. Отмечается, что карта распространения этих лабораторий «полностью согласуется» с картой вспышек заболеваний и вирусов, которые в последние годы произошли по всему миру.
В июле также стало известно, что Министерство здравоохранения США планировало финансировать исследования сибирской язвы в Киргизии. А в марте российское Минобороны обнародовало информацию, полученную в ходе спецоперации, о военно-биологической деятельности Вашингтона на территории Украины.