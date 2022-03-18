В конгрессе США обеспокоены сохранностью коллекций патогенов в украинских биолабораториях

Исследовательская служба конгресса США выпустила доклад, в котором выразила беспокойство относительно состояния биологических лабораторий на Украине. Аналитики призывают конгресс «провести надзорную работу», чтобы обеспечить безопасность коллекций патогенов, а также убедиться в способности сотрудников биолабораторий «продолжать работу». Документ находится в распоряжении RT.

Боевые действия на Украине могут угрожать биологическим лабораториям, расположенным на территории страны. Такие данные содержатся в докладе исследовательской службы конгресса США.

На этом фоне специалисты службы предложили американским конгрессменам провести «надзорную работу» относительно безопасности биолабораторий. Также они призвали привлечь дополнительное финансирование для программы Минобороны США по совместному уменьшению угрозы (СУУ).

«Официальные лица США и сторонние эксперты выразили обеспокоенность тем, что украинские лаборатории, хранящие коллекции патогенов, могут подвергнуться нападению или контролю со стороны российских военных», — пишут авторы доклада.

Как уточняется в документе, программа американского военного ведомства подразумевает совместную работу со странами-партнёрами над уничтожением или обеспечением безопасного хранения «высокоприоритетных биологических патогенов в месте их происхождения», а также «развитием возможностей партнёра» по выявлению вспышек заболеваний, диагностике и сообщению о них.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по вопросу биолабораторий на Украине заявил, что в распоряжении российского Минобороны оказались документы, которые подтверждают, что на Украине сформировалась сеть по меньшей мере из 30 биолабораторий. В учреждениях занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней, в том числе чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

Однако в исследовательской службе заявления России называют «дезинформацией».

«В Киеве есть пять лабораторий биологических исследований. Их работа сосредоточена на диагностике, терапии, лечении, профилактике и вакцинах, а не на военном использовании, как заявляют в России», — считают аналитики.

В свою очередь, Минобороны России 10 марта сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.