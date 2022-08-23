В Мексике застрелили журналиста Фредида Романа
Как сообщает ТАСС, неизвестные застрелили журналиста.
«Прокуратура начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и наказать виновных», — приводит агентство заявление надзорного ведомства.
О возможных мотивах убийства неизвестно.
С января в стране были убиты 15 журналистов.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.