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В Мексике застрелили журналиста Фредида Романа

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Журналист Фредид Роман погиб в результате покушения на юго-западе Мексики в штате Герреро, заявили в региональной прокуратуре.

Как сообщает ТАСС, неизвестные застрелили журналиста.

«Прокуратура начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и наказать виновных», — приводит агентство заявление надзорного ведомства.

О возможных мотивах убийства неизвестно.

С января в стране были убиты 15 журналистов.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Вместе с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать данное дело в производство центрального аппарата ведомства.

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