Госдеп: санкции США не мешают российским специалистам проводить инспекции в рамках ДСНВ
- AFP
Как сообщает РИА Новости, об этом Прайс заявил в ходе брифинга.
По его словам, введённые США санкции не создают препятствий для совершения российскими специалистами инспекций на территории США.
Он добавил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой по дипломатическим каналам.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.
До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.