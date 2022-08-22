Госдеп: санкции США не мешают российским специалистам проводить инспекции в рамках ДСНВ

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как сообщает РИА Новости, об этом Прайс заявил в ходе брифинга.

По его словам, введённые США санкции не создают препятствий для совершения российскими специалистами инспекций на территории США.

Он добавил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой по дипломатическим каналам.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.