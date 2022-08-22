В США заявили о готовности к ведению переговоров по договору на смену СНВ-III

США готовы к ведению переговоров с Россией по вопросу договора, который должен заменить СНВ-III, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы готовы к скорейшему ведению переговоров о механизме, который заменит СНВ-III, в целях дальнейшего сокращения стратегических ядерных вооружений с Россией», — приводит РИА Новости слова Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН.

По её словам, в США полагают, что возобновление взаимовыгодных инспекций в рамках СНВ-III является важнейшей частью сотрудничества, которое должно продолжиться.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.