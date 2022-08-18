Госдеп: США готовы работать с Россией над договором на смену ДСНВ

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о готовности США работать с Россией над договором на смену ДСНВ.

«Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, американская сторона считает необходимым придерживаться важных параметров ДСНВ.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.