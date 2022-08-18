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В МИД России прокомментировали планы КНДР и ДНР по сотрудничеству

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Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв прокомментировал планы КНДР и ДНР по сотрудничеству.
В МИД России прокомментировали планы КНДР и ДНР по сотрудничеству
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведёт с Пхеньяном переговоры о приезде строителей из КНДР.

Ильичёв напомнил, что на привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства — члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются», — сказал он РИА Новости.

По его словам, «параметры предполагаемого сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой... лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян».

Ранее российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что посольство России готово при необходимости оказать посреднические услуги по развитию отношений республик Донбасса и КНДР. По его словам, сотрудники посольств уже установили деловые отношения и прорабатывают вопросы двустороннего и трёхстороннего сотрудничества в различных областях.

Также сообщалось, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева на встрече в конце июля обсудили развитие экономического сотрудничества.

13 июля Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

16 июня Пушилин заявил, что президент Сирии Башар Асад объявил о старте процедуры признания ДНР со стороны Дамаска.

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