Посольство России заявило о готовности быть посредником между республиками Донбасса и КНДР
По его словам, сотрудники посольств уже установили деловые отношения и прорабатывают вопросы двустороннего и трёхстороннего сотрудничества в различных областях.
«Если им потребуется помощь и Москва даст нам соответствующее указание, посольство самым деятельным образом подключится к этой работе. У нас есть опыт и знания, которые нашим друзьям могут пригодиться», — приводит ТАСС заявление Мацегоры.
Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева на встрече обсудили развитие экономического сотрудничества.