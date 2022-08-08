военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посольство России заявило о готовности быть посредником между республиками Донбасса и КНДР

Короткая ссылка
Посольство России готово при необходимости оказать посреднические услуги по развитию отношений республик Донбасса и КНДР. Об этом сообщил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, сотрудники посольств уже установили деловые отношения и прорабатывают вопросы двустороннего и трёхстороннего сотрудничества в различных областях.

«Если им потребуется помощь и Москва даст нам соответствующее указание, посольство самым деятельным образом подключится к этой работе. У нас есть опыт и знания, которые нашим друзьям могут пригодиться», — приводит ТАСС заявление Мацегоры.

Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева на встрече обсудили развитие экономического сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить