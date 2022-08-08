Посольство России заявило о готовности быть посредником между республиками Донбасса и КНДР

Посольство России готово при необходимости оказать посреднические услуги по развитию отношений республик Донбасса и КНДР. Об этом сообщил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, сотрудники посольств уже установили деловые отношения и прорабатывают вопросы двустороннего и трёхстороннего сотрудничества в различных областях.

«Если им потребуется помощь и Москва даст нам соответствующее указание, посольство самым деятельным образом подключится к этой работе. У нас есть опыт и знания, которые нашим друзьям могут пригодиться», — приводит ТАСС заявление Мацегоры.

Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева на встрече обсудили развитие экономического сотрудничества.