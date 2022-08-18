Reuters: Запад может попытаться отозвать у представителей России верительные грамоты в ООН

Страны Запада могут попытаться отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. Об этом сообщает агентство Reuters.

Авторы статьи напомнили, что Украина потребовала «исключить Россию из ООН». Но этот вариант не может быть реализован, так как у России есть право вето в Совбезе всемирной организации.

«Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее», — отмечает Reuters.

Ранее официальный представитель председателя Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв украинского лидера Владимира Зеленского исключить Россию из ГА ООН.

Она отметила, что Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, поэтому СБ ООН не может принять такое решение.

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, выступление президента Украины на заседании Совета Безопасности ООН не соответствовало установившимся традициям и нормам.