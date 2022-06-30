Медведев назвал заявление Зеленского по СБ ООН попыткой заработать популистские очки

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает призыв украинского лидера Владимира Зеленского исключить Россию из Совета Безопасности ООН попыткой заработать популистские очки.
Медведев назвал заявление Зеленского по СБ ООН попыткой заработать популистские очки
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Совершенно очевидно, что киевские власти прекрасно понимают невозможность исключения Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза, страны — учредителя ООН, из контекста ООН... Поэтому это, с одной стороны, просто самопрезентация, попытка привлечь внимание к собственной фигуре, заработать дополнительные популистские очки у себя в стране, но и излишнее в данном случае напоминание о том, что Украина нуждается в какой-то там помощи и поддержке со стороны государств-спонсоров», — сказал Медведев на X Петербургском международном юридическом форуме. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель председателя Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубиак также ответила на призыв Зеленского исключить Россию из ГА ООН. Она отметила, что Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, поэтому СБ ООН не может принять такое решение.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление украинского президента на заседании Совета Безопасности ООН не соответствовало установившимся традициям и нормам.

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