Полянский заявил о нарушениях правил во время выступления Зеленского в СБ ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что выступление украинского президента Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН не соответствовало установившимся традициям и нормам.

Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Полянского, в первую очередь такое выступление должны были согласовать со всеми присутствующими представителями стран.

«По этому поводу (выступление Зеленского. — RT) не было проведено консультаций со всеми членами совета, делегации фактически были поставлены перед фактом в последний момент. Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета Безопасности», — считает он.

Кроме того, первый зампостпреда пояснил, что традиционно в СБ ООН выступают представители стран в очном формате, в то время как выступление президента Украины состоялось с использованием технологии видео-конференц-связи.

«Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО», — подчеркнул Полянский.

Он считает, что никаких исключений и особенностей в процедуре участия в заседании для Украины быть не должно.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что заседанием Совета Безопасности ООН Киев старается создать благоприятный фон для выпрашивания дополнительных поставок оружия у Запада. Он также отметил, что представители Запада «продавили» участие украинского президента Владимира Зеленского в заседании СБ ООН по видеосвязи.