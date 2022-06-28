Полянский: заседанием СБ ООН Киев хочет создать фон для просьб о новых поставках оружия

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседанием Совета Безопасности ООН Киев старается создать благоприятный фон для «выклянчивания» дополнительных поставок оружия у Запада.
Полянский: заседанием СБ ООН Киев хочет создать фон для просьб о новых поставках оружия
  • AP

«Задача киевского режима понятна: постараться преодолеть «усталость» от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО. Для этого мобилизуется весь украинский агитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки», — написал Полянский в Telegram

Он также отметил, что представители Запада «продавили» участие в заседании СБ ООН по видеосвязи украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведёт заседание, посвящённое ситуации на Украине.

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