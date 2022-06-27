Совбез ООН 28 июня проведёт заседание по ситуации на Украине

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Совет Безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведёт заседание, посвящённое ситуации на Украине.
Совбез ООН 28 июня проведёт заседание по ситуации на Украине
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу заседания.

Темой встречи обозначено «поддержание мира и безопасности на Украине».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара поддерживает план ООН по вывозу зерна из портов Украины и стремится к скорейшему урегулированию продовольственного конфликта.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об «осторожном оптимизме» по зерновому вопросу.

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