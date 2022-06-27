Совбез ООН 28 июня проведёт заседание по ситуации на Украине
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу заседания.
Темой встречи обозначено «поддержание мира и безопасности на Украине».
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара поддерживает план ООН по вывозу зерна из портов Украины и стремится к скорейшему урегулированию продовольственного конфликта.
Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об «осторожном оптимизме» по зерновому вопросу.