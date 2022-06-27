Совбез ООН 28 июня проведёт заседание по ситуации на Украине

Совет Безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведёт заседание, посвящённое ситуации на Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу заседания.

Темой встречи обозначено «поддержание мира и безопасности на Украине».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара поддерживает план ООН по вывозу зерна из портов Украины и стремится к скорейшему урегулированию продовольственного конфликта.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об «осторожном оптимизме» по зерновому вопросу.