Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о поддержке Анкарой плана ООН по вывозу зерна с Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план ООН по вывозу зерна из портов Украины и стремится к скорейшему урегулированию продовольственного конфликта.

Как сообщает Anadolu, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.

Чавушоглу обозначил, что Турция ведёт активные переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросу вывоза зерна и прилагает все усилия по выходу из кризиса.

По его словам, если буду достигнуты договорённости между сторонами, за пределами вод Украины будут созданы мониторинговый центр и «зона безопасности».

«Вместе с тем надо учитывать ожидания России, в особенности в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России», — констатировал турецкий министр.

Ранее Министерство национальной обороны Турции назвало конструктивными переговоры с делегацией российского оборонного ведомства по теме зерна.