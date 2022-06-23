Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о поддержке Анкарой плана ООН по вывозу зерна с Украины
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Как сообщает Anadolu, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.
Чавушоглу обозначил, что Турция ведёт активные переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросу вывоза зерна и прилагает все усилия по выходу из кризиса.
По его словам, если буду достигнуты договорённости между сторонами, за пределами вод Украины будут созданы мониторинговый центр и «зона безопасности».
«Вместе с тем надо учитывать ожидания России, в особенности в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России», — констатировал турецкий министр.
Ранее Министерство национальной обороны Турции назвало конструктивными переговоры с делегацией российского оборонного ведомства по теме зерна.