Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о поддержке Анкарой плана ООН по вывозу зерна с Украины

Короткая ссылка
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план ООН по вывозу зерна из портов Украины и стремится к скорейшему урегулированию продовольственного конфликта.
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о поддержке Анкарой плана ООН по вывозу зерна с Украины
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Anadolu, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс.

Чавушоглу обозначил, что Турция ведёт активные переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросу вывоза зерна и прилагает все усилия по выходу из кризиса. 

По его словам, если буду достигнуты договорённости между сторонами, за пределами вод Украины будут созданы мониторинговый центр и «зона безопасности».

«Вместе с тем надо учитывать ожидания России, в особенности в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России», — констатировал турецкий министр.

Ранее Министерство национальной обороны Турции назвало конструктивными переговоры с делегацией российского оборонного ведомства по теме зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить