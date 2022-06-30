Представитель ГА ООН ответила на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи

Официальный представитель председателя Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв украинского президента Владимира Зеленского исключить Россию из ГА ООН.

«Все подобные решения принимаются через Совет Безопасности», — цитирует её заявление на брифинге РИА Новости.

Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, поэтому СБ ООН не может принять такое решение.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление украинского президента на заседании Совета Безопасности ООН не соответствовало установившимся традициям и нормам.

Полянский заявил, что заседанием Совета Безопасности ООН Киев старается создать благоприятный фон для выпрашивания дополнительных поставок оружия у Запада.