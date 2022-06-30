Представитель ГА ООН ответила на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи

Короткая ссылка
Официальный представитель председателя Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв украинского президента Владимира Зеленского исключить Россию из ГА ООН.
Представитель ГА ООН ответила на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи
  • AP
  • © Seth Wenig

«Все подобные решения принимаются через Совет Безопасности», — цитирует её заявление на брифинге РИА Новости.

Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, поэтому СБ ООН не может принять такое решение.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление украинского президента на заседании Совета Безопасности ООН не соответствовало установившимся традициям и нормам.

Полянский заявил, что заседанием Совета Безопасности ООН Киев старается создать благоприятный фон для выпрашивания дополнительных поставок оружия у Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить