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Польский аналитик рассказал о разногласиях в НАТО и ЕС по украинскому вопросу

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Оксана Соломатина
В Польском институте международных отношений отмечают «растущие разногласия» между странами НАТО и ЕС относительно условий окончания вооружённого конфликта на Украине, а также объёма военной поддержки страны. С текстом доклада ознакомился RT.
Польский аналитик рассказал о разногласиях в НАТО и ЕС по украинскому вопросу
  • Gettyimages.ru

Автор документа глава программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский отмечает, что «пик интереса» европейской общественности к российской спецоперации миновал, поэтому готовность европейских правительств «идти на жертвы ради Украины» также будет постепенно уменьшаться.

«Украине будет требоваться всё большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растёт, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать всё большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией», — говорится в докладе.

Вместе с тем в документе подчёркивается, что в сообществе НАТО нет стремлений ослабить Россию, «не говоря уже о победе над ней».

«Более того, в европейских общественных дискуссиях, особенно в Германии, которая наиболее оторвана от современной действительности, всё чаще можно услышать, что именно России требуется помощь в преодолении сложившейся ситуации», — отмечают в PISM.

Вместе с тем в Польском институте международных отношений призывают иностранных партнёров к дальнейшей милитаризации Украины.  

«Для обеспечения относительно стабильного сосуществования Украины и России в текущих реалиях необходимо нарастить военный потенциал Украины до такой степени, чтобы помешать России добиться дальнейшего расширения подконтрольной ей территории», — утверждают в PISM.

Ранее американский политический журнал The National Interest в своём материале отмечал, что западным государствам нужна новая стратегия по украинскому вопросу, поскольку финансовая и военная помощь Украине со стороны иностранных партнёров заведёт ситуацию в «длительный и мучительный тупик».

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