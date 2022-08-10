В США начали разработку мер по ускорению поставок вооружений, в том числе Тайваню
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«Мы сейчас работаем над законопроектами, которые будут содействовать ускорению и сокращению волокиты для более скорого поступления необходимой оборонной продукции. Мы прямо сейчас рассматриваем это», — цитирует его ТАСС.
Микс уточнил, что эти меры направлены, в том числе, и для ускорения передачи американской военной продукции Тайваню.
Спикер палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси ранее заявила, что США не позволят Китаю «изолировать Тайвань».
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал США подтвердить на практике, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.