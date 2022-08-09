Bloomberg: Путин поддержал Эрдогана в критически важный для Анкары момент
- РИА Новости
«Поддержка со стороны Путина будет благом для Эрдогана, поскольку до всеобщих выборов президента Турции осталось меньше года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономику», — говорится в сообщении.
Отмечается, что достигнутые на переговорах в Сочи договорённости о частичном переходе Турции к оплате российского газа в рублях стабилизируют курс лиры и предотвратят новую волну роста цен.
Ранее Эрдоган сообщил, что в ходе встречи в Сочи с Путиным стороны договорились о переходе к двусторонней торговле в рублях.
Также в ходе переговоров они договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.
По словам вице-премьера России Александра Новака, речь идёт о постепенном переходе на национальные валюты.
Путин и Эрдоган условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.