Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях
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«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как (денежной) единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьёзным источником доходов для Турции и России», — цитирует Эрдогана ТАСС.
Эрдоган заявил, что Турция и Россия подтвердили планы увеличения товарооборота до $100 млрд ежегодно.
Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган в рамках переговоров достигли соглашений в банковской сфере.
Также стороны в ходе переговоров договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.
По словам вице-премьера России Александра Новака, речь идёт о постепенном переходе на национальные валюты.
Путин и Эрдоган также условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.