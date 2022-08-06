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Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе встречи в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным стороны договорились о переходе к двусторонней торговле в рублях.
Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о переходе к торговле в рублях
  • Gettyimages.ru

«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как (денежной) единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьёзным источником доходов для Турции и России», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Эрдоган заявил, что Турция и Россия подтвердили планы увеличения товарооборота до $100 млрд ежегодно. 

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган в рамках переговоров достигли соглашений в банковской сфере.

Также стороны в ходе переговоров договорились о начале частичной оплаты поставок российского газа в рублях.

По словам вице-премьера России Александра Новака, речь идёт о постепенном переходе на национальные валюты. 

Путин и Эрдоган также условились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи.

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