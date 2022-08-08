Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях
- РИА Новости
«Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях», — заявил он в интервью ТАСС.
По словам Медведева, проведение спецоперации на Украине стало «жёстким, но тщательно продуманным» ответом на проводимую коллективным Западом русофобскую политику.
«У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.
Песков также заявил, что Москва по-прежнему готова решать украинскую проблему дипломатическим путём, но на своих условиях.
В Кремле отметили, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с украинской стороной.
До этого российский президент Владимир Путин также рассказал о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.