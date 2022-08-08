Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях.

«Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях», — заявил он в интервью ТАСС.

По словам Медведева, проведение спецоперации на Украине стало «жёстким, но тщательно продуманным» ответом на проводимую коллективным Западом русофобскую политику.

«У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что чётких временных рамок спецоперации на Украине нет. Он отметил, что главное — эффективность выполнения спецоперации.

Песков также заявил, что Москва по-прежнему готова решать украинскую проблему дипломатическим путём, но на своих условиях.

В Кремле отметили, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с украинской стороной.

До этого российский президент Владимир Путин также рассказал о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.