Армия Израиля: из сектора Газа по израильской территории выпущено около 600 ракет

Из сектора Газа по Израилю с начала обострения ситуации выпущено около 600 ракет. Об этом сообщили в израильской армии.

«580 ракет было уже выпущено (по территории Израиля)», — приводит РИА Новости слова представителя армии Израиля.

Отмечается, что примерно 97% ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол».

Ранее стало известно, что армия Израиля нанесла удар по туннелю «Исламского джихада».

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение продолжать наносить удары по целям радикального палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их.