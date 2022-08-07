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Армия Израиля нанесла удар по туннелю «Исламского джихада»

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Армия Израиля нанесла удар по туннелю «Исламского джихада». Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
Армия Израиля нанесла удар по туннелю «Исламского джихада»
  • AP

«Рано утром в воскресенье истребители армии обороны Израиля нанесли удар по туннелю террористической организации «Исламский джихад», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, туннель был спроектирован для проникновения в Израиль, но не заходил на израильскую территорию.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение продолжать наносить удары по целям радикального палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их.

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