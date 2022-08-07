Сирены воздушной тревоги сработали в районах вокруг Иерусалима
- AP
Об этом сообщает армия Израиля.
«В окрестностях Иерусалима прозвучали сирены», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.
Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль увеличит интенсивность операции в секторе Газа.
МИД России заявил, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.