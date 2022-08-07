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В ЕС намерены проанализировать извлечённые из вооружённого конфликта на Украине «уроки»

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Оксана Соломатина
Европейское агентство по обороне ищет специалистов, которые проанализируют «уроки», выявленные в ходе российской спецоперации на Украине. Как подчёркивается в описании тендера, с которым ознакомился RT, это исследование необходимо для пересмотра приоритетов развития потенциала Евросоюза.
В ЕС намерены проанализировать извлечённые из вооружённого конфликта на Украине «уроки»
  • Gettyimages.ru

Европейское оборонное агентство планирует провести исследование и проанализировать «уроки», вынесенные в ходе спецоперации России на Украине. Для этой цели ведомство намерено заключить контракт со специалистами на сумму до €500 тыс. 

Полученные данные, в частности, должны содействовать согласованности оборонного планирования государств — членов Евросоюза, а также помочь при определении общих приоритетов развития потенциала ЕС на 2023 год, следует из документа. 

Как пояснили в Европейском оборонном агентстве, конфликт на Украине характеризуется высокой интенсивностью боевых действий, которые ведутся «в полном спектре военных возможностей». Операции осуществляются во всех средах, включая киберпространство. 

Кроме того, в конфликте задействовано новое, высокотехнологичное оборудование наряду с более старым или устаревшим. В качестве временных мер применяются также низкотехнологичные решения. В связи с этим события представляют интерес с точки зрения информационного обеспечения, говорится в тендере. 

В ведомстве отметили, что аналогичные исследования уже проводились относительно военных операций в Ливане и Афганистане. 

Отметим, что Евросоюз продолжает оказывать Киеву военную поддержку. В июле стало известно о решении Брюсселя предоставить очередной пакет помощи на сумму €500 млн для нужд Вооружённых сил Украины.

Украинские власти, в свою очередь, постоянно заявляют о нехватке западного вооружения, несмотря на непрекращающиеся поставки. 

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