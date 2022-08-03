Самолёт Пелоси долетел до Южной Кореи
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что самолёт спикера палаты представителей США вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в городе Тайбэй.
В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.