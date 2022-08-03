Самолёт Пелоси долетел до Южной Кореи

Самолёт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который ранее вылетел с Тайваня, долетел до Южной Кореи.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что самолёт спикера палаты представителей США вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в городе Тайбэй.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.