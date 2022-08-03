военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Песков назвал «чистой провокацией» визит Пелоси на Тайвань

Короткая ссылка
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является чистой провокацией, спровоцировавшей напряжённость в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал «чистой провокацией» визит Пелоси на Тайвань
  • AP
  • © Taiwan Presidential Office

«Это самая чистая провокация. Это никакая не направленная линия на поддержку той эфемерной свободы и демократии, это чистая провокация, и здесь нужно подобные шаги называть своими именами», — сказал он на брифинге.

По словам Пескова, нельзя недооценивать уровень напряжённости, который был вызван поездкой Пелоси на Тайвань.

Ранее стало известно, что самолёт спикера палаты представителей США вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в городе Тайбэй.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить