Песков назвал «чистой провокацией» визит Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является чистой провокацией, спровоцировавшей напряжённость в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это самая чистая провокация. Это никакая не направленная линия на поддержку той эфемерной свободы и демократии, это чистая провокация, и здесь нужно подобные шаги называть своими именами», — сказал он на брифинге.

По словам Пескова, нельзя недооценивать уровень напряжённости, который был вызван поездкой Пелоси на Тайвань.

Ранее стало известно, что самолёт спикера палаты представителей США вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в городе Тайбэй.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно примет все необходимые контрмеры в связи с визитом Пелоси на Тайвань.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал поездку председателя палаты представителей США на Тайвань со стремлением Вашингтона продемонстрировать свою вседозволенность и безнаказанность.