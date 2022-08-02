В Боливии зафиксировали первый случай заболевания оспой обезьян

Власти Боливии подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян в департаменте Санта-Крус. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Джейсон Ауса.

«Мы получили информацию из Санта-Круса, где нам подтвердили первый случай оспы обезьян», — цитирует его РИА Новости. Речь идёт о 38-летнем пациенте, его заражение было подтверждено лабораторными анализами. Ранее в Перу выявили первый случай заражения человека оспой обезьян. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинс