Первый случай оспы обезьян у человека выявили в Перу

Первый случай заболевания человека оспой обезьян подтвердился в Перу, заявил министр здравоохранения страны Хорхе Лопес. Пациент был выявлен в столице.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TV Peru.

По информации Министерства здравоохранения, заболевший — иностранный гражданин, который мог заразиться во время контактов с лицами за рубежом. Сейчас устанавливается, с кем он мог общаться и кого инфицировал.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.