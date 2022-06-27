Первый случай оспы обезьян у человека выявили в Перу
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TV Peru.
По информации Министерства здравоохранения, заболевший — иностранный гражданин, который мог заразиться во время контактов с лицами за рубежом. Сейчас устанавливается, с кем он мог общаться и кого инфицировал.
Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.