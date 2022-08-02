RPP: в Перу зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян
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Отмечается, что 45-летний заразившийся поступил в больницу в тяжёлом состоянии 27 июля. Он был ВИЧ-инфицированным, а также имел проблемы с лёгкими.
27 июня в Перу выявили первый случай заражения человека оспой обезьян.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.