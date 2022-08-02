RPP: в Перу зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян

В Перу зафиксировали первый в стране случай смерти пациента, заболевшего оспой обезьян. Об этом информирует радио RPP со ссылкой на данные врачей.

Отмечается, что 45-летний заразившийся поступил в больницу в тяжёлом состоянии 27 июля. Он был ВИЧ-инфицированным, а также имел проблемы с лёгкими.

27 июня в Перу выявили первый случай заражения человека оспой обезьян.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.