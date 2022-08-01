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Профессор Пономарёва спрогнозировала развитие ситуации на границе Сербии и Косова

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Полина Полетаева
Профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с RT прокомментировала решение непризнанного Косова отложить замену личных документов сербов.
Профессор Пономарёва спрогнозировала развитие ситуации на границе Сербии и Косова
  • РИА Новости

«Поскольку была молниеносная реакция Белграда и самих сербов, это приостановило и отодвинуло (замену документов. — RT) на месяц. Но мы прекрасно понимаем, что это не решение проблемы. Решение проблемы должно заключаться в совершенно иных подходах. Более того, есть даже формальное основание для решения этих подходов — подписанные ещё в 2013 году Брюссельские соглашения, на выполнении которых всё время и настаивает официальный Белград... Но Приштина и её кураторы активно идут на обострение ситуации», — выразила мнение эксперт.

Аналитик отметила, что обострение этой ситуации связано в том числе и с позицией президента Сербии Александра Вучича.

«В отличие от других лидеров европейских государств он, несмотря на колоссальное давление, продолжает отстаивать принцип суверенитета своей страны», — добавила собеседница RT.

В заключении Пономарёва предположила, что за этот месяц будет проходить «множество переговоров» и может «вестись борьба компроматов».

Она также не исключила возможности того, что против Вучича могут быть задействованы разные «оппозиционные ресурсы».

Ранее правительство Косова на месяц отложило введение запрета на сербские документы, который должен был вступить в силу 1 августа.

Президент Сербии Александр Вучич призвал урегулировать ситуацию на границе с непризнанной республикой Косово мирным путём.

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