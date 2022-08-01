Politico: США переключат внимание с украинского кризиса на Тайвань в случае эскалации
«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряжённость в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — заявил он.
По словам собеседника газеты, в настоящий момент ситуация вокруг Тайваня не вызывает беспокойства у НАТО.
Ранее в Госдепе США сообщили, что американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили три блока вопросов, которые касались расширения сотрудничества Вашингтона и Пекина, спецоперации России на Украине и ситуации вокруг Тайваня.