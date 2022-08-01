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Politico: США переключат внимание с украинского кризиса на Тайвань в случае эскалации

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Соединённые Штаты переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации ситуации со стороны КНР. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряжённость в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — заявил он.

По словам собеседника газеты, в настоящий момент ситуация вокруг Тайваня не вызывает беспокойства у НАТО.

Ранее в Госдепе США сообщили, что американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили три блока вопросов, которые касались расширения сотрудничества Вашингтона и Пекина, спецоперации России на Украине и ситуации вокруг Тайваня. 

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