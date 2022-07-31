Сенатор Цеков назвал причины обострения на границе Сербии и Косова

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщения об обострении ситуации на границе Сербии и Косова.

«Я считаю, что Россия должна продолжать поддерживать Сербию, как поддерживала на протяжении многих лет», — подчеркнул Цеков.

Он добавил, что происходящее сейчас — результат политики Запада, который «неправовым путём создал государственное образование — Косово, признал его и стимулирует на совершение дальнейших противоправных действий».

«Это будет, безусловно, на совести западных европейских государств и американцев», — заключил Цеков.

Вечером 31 июля сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.