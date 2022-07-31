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В Сербии заявили о непредсказуемости премьер-министра Косова

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Глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун заявил, что премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти совершенно непредсказуем.
В Сербии заявили о непредсказуемости премьер-министра Косова
  • AP

«Альбин Курти ведёт себя как турист, он не ведёт себя как рациональный политик, он полностью непредсказуем, и его никто не поддерживает. Вселяет надежду тот факт, что на Приштину сейчас направлены активные дипломатические усилия, однако нельзя исключать, что дойдёт до широкомасштабных столкновений», — цитирует его ТАСС.

Депутат добавил, что ситуация может стать «драматичной, если Курти не образумится».

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.

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