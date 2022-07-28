Белый дом: Байден не обсуждал с Си Цзиньпином введение потолка цен на российскую нефть

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не поднимал вопрос о введении потолка цен на российскую нефть.

Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«В ходе беседы двух лидеров вопрос об установлении лимита цен на российскую нефть не поднимался в каком-либо виде», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны G7 намереваются ввести в действие механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.

При этом Байден выразил надежду, что установление потолка цен на российскую нефть позволит снизить стоимость бензина в стране.