Доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла в статье для турецкого издания Daily Sabah опроверг возможность коллапса российской экономики из-за санкций Запада.

«Я не верю, что российская экономика близка к коллапсу», — заявил Кавакла.

Он пояснил, что Россия продолжает получать доход от международной торговли, поскольку ряд крупных экономик, таких как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не присоединились к западным санкциям.

«Россия способна найти новых покупателей на свою нефть и газ, и рост цен на нефть ещё больше помог ей», — отметил Кавакла.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

Политический аналитик Джеймс Дор уверен, что Запад допустил чудовищную ошибку в оценке состояния российской экономики.