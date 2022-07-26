В МВФ назвали эффективными принятые властями России меры по развитию экономики

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Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России развивается «достаточно хорошо» в условиях масштабных санкций. Он также положительно оценил меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора.
В МВФ назвали эффективными принятые властями России меры по развитию экономики
  • AFP
  • © Karen BLEIER

Об этом Гуринша сообщил ТАСС на брифинге по июльскому докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.

В частности, он прокомментировал решение МВФ улучшить прогноз по падению ВВП России на 2022 год.

«Есть две основные причины, одна из которых заключается в том, что экономика России развивается достаточно хорошо», — сказал Гуринша.

Меры, принятые в начале спецоперации на Украине, особенно с финансовой стороны, в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора, «были достаточно эффективными», считает экономист.

«Они помогли поддержать экономику страны. Что касается внешнего сектора, в первой половине этого года Россия получила очень высокие доходы от экспорта за счёт продажи нефти и газа в другие страны мира, в частности в Европу и другие регионы. И это также помогло обосновать (пересмотренный июльский) экономический прогноз (МВФ по России)», — приводит агентство слова сотрудника МВФ.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

Политический аналитик Джеймс Дор уверен, что Запад допустил чудовищную ошибку в оценке состояния российской экономики.

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